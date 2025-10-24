Muchacho muere arrollado por camión conducido ATV en carretera Boaco – Muy Muy

El joven Jerson Joharling Duarte González, de 16 años, murió de forma casi inmediata al ser atropellado por un camión en la carretera que conduce hacia Matagalpa, en el departamento de Boaco.

Jerson Joharling Duarte González, de 16 años

El trágico accidente sucedió a las 4:20 minutos de la tarde de ayer jueves en la comarca Las Maderas, kilómetro 122.5 de la carretera hacia el municipio de Muy Muy.

El jovencito iba caminando a un lado de la vía cuando fue impactado por el camión marca International multicolor placas M 264-371 conducido a exceso de velocidad por Teófilo Asunción Espinoza González, de 54 años.

Cazadores de noticias afirmaron que la fatalidad ocurrió cuando el conductor del camión invadió el carril contrario y se pasó llevando al muchacho que minutos antes había estado jugando béisbol en el sector.

Por su parte el Ministerio de Educación de Boaco, lamentó la muerte de Jerson Yoharling Duarte González, quien estudiaba el IV ciclo B, del Centro Educativo Celestina Robleto.

