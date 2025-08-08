Muchacho muere ahogado con su propia saliva en Diriomo

El joven Isaías López, de 19 años de edad, murió en su vivienda ubicada en la comarca La Escoba No. 1, en el municipio de Diriomo, en el departamento de Granada.

Tragedia en Diriomo: joven Isaías fallece mientras dormía

Cazadores de noticias informaron que Isaías falleció a eso de la 1:15 minutos de la madrugada de este viernes, producto de broncoaspiración, al tragar su propia saliva mientras dormía.

Supuestamente sus allegados se percataron de su deceso luego de escucharlo emitiendo sonidos extraños con la garganta.

Al lugar del deceso se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados de un forense quienes tras revisar el cuerpo descartaron mano criminal.

