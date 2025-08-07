Muchacho es ultimado con arma blanca en Boca de Sábalos, Río San Juan

Esta madrugada fue encontrado ultimado con arma blanca Denis José Requene Bosque, de 19 años de edad, contiguo al colegio de la comunidad Boca de Sábalos, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

Asesinato de Denis Requene en Río San Juan

Cazadores de Noticias, informaron que el infortunado fue asesinado de varias cuchilladas en el rostro, el cuello y brazo derecho, sufriendo una sangrado masivo.

Presuntamente el infortunado fue visto anoche tomando licor, y esta madrugada ya encontraron el cuerpo boca arriba y sobre un charco de su misma sangre.

Denis Requene, vestía camisola negra, pantalón rojo, con faja de tela color celeste calcetines blancos, zapatos de cuero color café.

El joven Denis José Requene Bosque, era originario de la comunidad Melchorita, carretera a Los Chiles, municipio de San Carlos.

Presuntamente la víctima laboraba para la empresa de Palma Africana, llamada Palmares del Castillo.

