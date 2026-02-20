Muchachito murió arrastrado por una mula en Paiwas, Caribe Sur
El niño de iniciales E.S., de 9 años, falleció de forma trágica en Paiwas, Caribe Sur, la mañana de ayer jueves.
Cazadores de noticias informaron que el lamentable hecho ocurrió en la comunidad de Pueblo Nuevo.
El pequeño había sido enviado por sus mayores a traer una bestia mular a un potrero y cuando iba de regreso, se amarró el mecate en la cintura.
De pronto, el animal salió corriendo, arrastrando por espacio de varios metros al pequeño quien perdió la vida de manera instantánea.
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