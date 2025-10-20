Muchacha muere en colisión de motos cuando laboraba como Delivery en San Rafael del Sur

La joven Dionis Guadalupe Parrales Aburto, de 27 años, falleció a las 9:50 minutos de la noche de ayer domingo, cuando la moto que conducía fue chocada de frente por otro motociclista que le invadió el carril a exceso de velocidad.

Dionis Guadalupe Parrales Aburto

La desgracia sucedió frente al restaurante Cedru, kilómetro 48 de la carretera a Masachapa, en San Rafael del Sur, departamento de Managua, por donde la joven conducía la moto marca Génesis, color blanco, placa M 233-798.

Aunque la Cruz Blanca llegó poco después, Dionis murió en el lugar, en tanto Brayan Javier Flores Calero, de 21 años, conductor de la moto marca Serpento, color rojo, placa M 128-576, sufrió severas lesiones, y fue llevado al hospitalito de San Rafael del Sur.

Dionis Guadalupe Parrales había formado parte del equipo de fútbol del Deportivo La Paz, estudió en la UNAN – Managua, era peluquera canina y al momento del accidente se andaba ganando la vida como repartidora de la “Pizzería Familiar” en San Rafael del Sur.

