Muchacha es herida por hampones que le robaron su celular en la Ciudad Universitaria

Con heridas en sus dos brazos resultó la joven Cándida Rosa Rodríguez, de 23 años de edad, a manos de dos sujetos que la atacaron con cuchillos al trata de evitar que le robaran su celular valorado en 200 dólares.

El hecho delictivo ocurrió en el barrio Sutiaba de la ciudad de León, donde la lesionada fue auxiliada por buenos samaritanos que la trasladaron manando abundante sangre al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones del violento atraco para tratar de identificar y capturar a los peligrosos ladrones.

