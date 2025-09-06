Motorizado sufre severa lesión al estrellarse de cabeza contra rotonda de Ciudad Sandino

Con trauma craneal severo, más diversos golpes resultó Jairo Francisco Hernández Urbina, de 36 años, al impactar en su moto contra el bordillo de la rotonda de Ciudad Sandino.

Debido a las lesiones sufridas Jairo Francisco fue llevado en primera instancia al hospital primario de Ciudad Sandino y luego transferido al Lenin Fonseca de Managua.

En otro caso, al hospital Manolo Morales fue llevado Ronald Fermín Torres, de 26 años, quien resultó con golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo al accidentarse en moto en el barrio Carlos Fonseca.

Al mismo centro hospitalario también fue llevado Henry Talavera, de 28 años, quien sufrió heridas en el antebrazo izquierdo y el cuero cabelludo, al ser agredido por desconocidos en el barrio La Fuente, Managua.