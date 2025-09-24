Motorizado se estrella contra un ternero por conducir «a todo mamón» en León

Con un trauma de tórax y una fractura en el brazo derecho resultó Ramón Pérez Osorio, de 52 años, al accidentarse en motocicleta, en la comarca La Ceiba, ubicada en el municipio de León.

Lugareños dijeron que don Ramón, supuestamente conducía a exceso de velocidad, y por no frenar a tiempo, se estrelló contra un ternero que se le atravesó en la vía.

El lesionado fue auxiliado por buenos samaritanos que lo trasladaron al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León.

En otro caso de sucesos, con una herida abierta en la pierna izquierda resultó una niña de apellido Rosales, de 10 años, al caer en el filo de una lámina de zinc, en Diriamba, Carazo.

Conocidos indicaron que la menor estaba jugando en el patio de su casa, cuando sufrió una caída accidental, y se hirió con el filo del metal.

El caso fue atendido por Bomberos Unidos que trasladaron a la pequeña al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

