Motorizado fallece al invadir carril contrario y chocar contra otra moto en León

Un trágico accidente de tránsito se registró la noche de ayer domingo en el sector Villa Santiago, comarca Lechecuagos, en el municipio de León, resultando en la muerte de Bismarck Antonio Quintero, de 43 años de edad.

Accidente de tránsito mortal en Villa Santiago, León

Según cazadores de noticias, Quintero circulaba sobrio en una motocicleta Yamaha placa M 149-661 cuando debido al exceso de velocidad invadió el carril contrario.

Esto provocó que colisionara de frente con otra motocicleta marca Suzuki matrícula M 162-113 que era conducida por Yeral Alexander Granera Montoya, de 23 años, quien circulaba en su carril de preferencia.

Bismarck Antonio Quintero falleció a las 7:40 de la noche a causa del impacto.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones para determinar las responsabilidades.