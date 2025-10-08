Motociclistas delicados tras sufrir accidentes de tránsito en la carretera a San Carlos

Dos jóvenes hasta el momento no identificados se accidentaron esta mañana en la carretera Acoyapa-San Carlos, en circunstancias que investiga la policía de tránsito.

El accidente ocurrió en el kilómetro 192 y medio, sector conoció como “La Pasadita”, en el municipio de Acoyapa, departamento de Chontales, cuando los afectados viajaban en la moto Pulsar color negro, placa CT 39346.

Ambos jóvenes originarios del municipio de Juigalpa, presuntamente sufrieron el accidente cuando el conductor se durmió y derraparon en el pavimento, resultando con diversas lesiones por lo que fueron llevados al Centro de Salud de Acoyapa, de donde serían transferido al hospital Comandante Camilo Ortega.

