Motociclista pierde la vida al impactar contra camioneta en Matagalpa

A causa de un trauma craneoencefálico falleció el motociclista Jefferson Josué Alvarado López de 22 años de edad, tras impactar en el costado derecho de la camioneta placa BO 14-867 conducida por Jaime Moisés García Pérez de 20 años.

Fallece motociclista en trágico accidente en Río Blanco

El violento accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles, frente al mercado municipal de Rio Blanco en el departamento de Matagalpa, supuestamente, cuando el conductor de la camioneta hizo un giro para ingresar a un puesto de venta de pólvora.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Jefferson Alvarado llevaba de acompañante en la motocicleta a David Antonio López Espinoza de 46 años, quien resultó con trauma craneal y politraumatismo.

Miembros de los Bomberos Unidos atendieron en el lugar a Jefferson y David, posteriormente, los trasladaron al hospital Primario Dorotea Granada, donde el motociclista se rindió a la muerte.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del accidente vial, desplazaron un equipo investigativo al lugar.