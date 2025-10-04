Sucesos

Motociclista sufre grave accidente en Carazo

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con un trauma de tórax y múltiples golpes resultó Juan Francisco Gutiérrez Romero, de 27 años, al accidentarse en su motocicleta placas LE 428-04 en el municipio de Diriamba, Carazo, exactamente del colegio IDEAS, 100 metros al norte.

Testigos dijeron que Juan Francisco perdió el control y termino estrellándose contra otra motocicleta placas CZ 14-22, la que era conducida Dennis Alberto Palacios Cruz, de 35 años, quien resultó ileso.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos trasladaron al joven hacia la sala de emergencias del Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

