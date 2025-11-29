Motociclista sufre fractura expuesta tras ser colisionado por camioneta en Ciudad Darío, Matagalpa

Un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en el kilómetro 66 de la carretera Panamericana Norte, en Ciudad de Darío, Matagalpa, dejó como resultado un motociclista con lesiones graves.

La víctima, identificada como Oneider Ramón Navarrete Laguna, de 45 años, sufrió una fractura expuesta en la extremidad inferior derecha, específicamente en la tibia y el peroné.

Navarrete Laguna circulaba en su carril de sur a norte a bordo de una motocicleta marca Vento modelo CI 150, color negro, placa NS 36373.

El incidente se produjo cuando la camioneta Mitsubishi L200, color gris grafito, placa ES 35938, conducida por Jonathan Josué Montalván Prado, de 32 años, realizó un giro para incorporarse a la carretera.

El conductor de la camioneta salía de un local hacia el sur en la Panamericana Norte e impactó la motocicleta que se desplazaba correctamente en su carril.

Inmediatamente, los Bomberos Unidos de Las Maderas acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al motociclista herido.

Posteriormente, entregaron el paciente a los Bomberos de Darío, quienes se encargaron de trasladarlo al hospital primario de esa localidad para recibir atención médica especializada.