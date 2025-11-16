Motociclista sin casco muere 28 días después de chocar contra otro motorizado en Matagalpa

La tarde del sábado se rindió a la muerte el motociclista Sergio Flores Zelaya, de 24 años, quien el pasado 18 de octubre, sufrió un grave accidente de tránsito, en la comarca Waswalí Abajo, en Matagalpa.

El día de la fatalidad, Sergio Flores conducía en estado de ebriedad, sin casco de protección y a exceso de velocidad la moto placa MT 33-133.

Al llegar al lugar de la tragedia, invadió el carril contrario y chocó contra la moto placa JI 20-133 conducida por Pedro Javier García Orozco, de 27 años.

En el hecho, Flores Zelaya sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones, por lo cual fue trasladado al hospital César Amador Molina, de Matagalpa.

Por la gravedad de las lesiones, Sergio fue transferido al hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua, donde murió a pesar de los cuidados médicos.

