Motociclista se raja la cabeza al estrellarse contra árbol que casi le cae encima

Con una herida abierta en la cabeza resultó el motociclista Jhony Fernando Pérez Calero, de 35 años, al chocar contra un árbol que “por poquito le cae encima”, en Jinotepe, Carazo.

Motociclista herido en accidente con árbol en Jinotepe

El lesionado relató que iba rumbo a su trabajo, cuando repentinamente el árbol se desplomó sobre la vía y no le dio tiempo de esquivarlo.

A causa del impacto, Jhony Fernando salió catapultado de cabeza hacia la vía.

El lesionado fue atendido en el lugar por Bomberos Unidos que lo trasladaron al hospital Regional Santiago, en Jinotepe, Carazo.

