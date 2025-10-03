Motociclista se mata al estrellarse contra camión estacionado en Río Blanco, Matagalpa

De manera inmediata perdió la vida anoche un joven de identidad desconocida de unos 25 años, al impactar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un camión en el kilometro 193, en la entrada de circunvalación de la comarca La Ponzoña, carretera Matiguás-Rio Blanco, departamento de Matagalpa.

Accidente en moto deja un joven fallecido en Río Blanco

Cazadores de noticias informaron que la víctima no portaba documentos de identidad y viajaba en compañía de la joven Maykelin Karina Soza, de 22 años, quien sufrió lesiones de consideración y fue llevada al Centro de Salud Denis Gutiérrez, en Río Blanco.

Se conoció que el joven maneja la motocicleta Suzuki multicolor placa M 309 448, cuando impacto en la parte trasera del camión Isuzu color blanco, matrícula RI 12 966, conducido por Carlos José Lagos Blandón, el que estaba estacionado a orilla de la carretera y quien transportaba marisco de Puerto Cabeza a Managua.

Tras ser alertados Bomberos llegaron al lugar, pero ya el joven motociclista no tenía signos vitales.

De acuerdo con pobladores de la zona, el conductor fallecido era originario del municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte, y tenía apenas dos días de haberse ido a vivir a Río Blanco.

