Motociclista se lleva la peor parte en colisión contra una camioneta en carretera Vieja a León

Por Melvin Canizalez
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Con una posible fractura en el pie derecho resultó el motociclista Kevin Alexander Téllez Salazar, al verse involucrado en un accidente de tránsito con la camioneta matrícula M 263-139 conducida por Luis Manuel Domínguez.

El accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves, a la altura del kilómetro 8 y medio de la carretera vieja a León, exactamente, del cementerio Nejapa, un kilómetro al norte, Managua.

Los bomberos trasladaron a Kevin Alexander al hospital Fernando Vélez Páiz, en tanto, su motocicleta quedó parcialmente, dañada. El caso es investigado por las autoridades de la Policía Nacional.