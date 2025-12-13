Motociclista resulta lesionado en colisión con auto en sector del Madroño, Distrito 7 de Managua

Con una herida y posible fractura en la pierna derecha resultó el motociclista Miguel Antonio Cáceres, de 29 años, luego de colisionar contra un auto la mañana de hoy en los semáforos del Madroño, frente a Villa Venezuela, en el Distrito 7 de Managua.

El otro vehículo involucrado en el accidente es un auto marca Toyota color blanco con placas LE 16403, el cual era conducido por el señor Jorge Luis Picado Castro, de 49 años.

Presuntamente el accidente sucedió cuando Miguel Cáceres realizó una mala maniobra mientras conducía la moto marca Bajaj modelo Discovery placa M 236-100. Sin embargo, será la Policía la que determine las causas exactas del accidente.