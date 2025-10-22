Motociclista resulta gravemente lesionado al impactar contra automóvil en Bello Horizonte

En el hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, se encuentra en estado delicado de salud, Fermín Hondoy García, de unos 38 años, quien resultó con graves lesiones en diferentes partes del cuerpo al accidentarse en motocicleta, la mañana de este miércoles.

El percance vial sucedió de la rotonda de Bello Horizonte una cuadra y media al Este, por donde Fermín se movilizaba en la moto placa M 329-071 cuando impactó contra el automóvil matrícula M 423-681 manejado por Luisa Elena Flores Lacayo, de 32 años.

El lesionado fue atendido por equipos de emergencia médica que lo trasladaron al centro asistencial, en tanto agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar del percance vial para realizar las investigaciones respectivas.

