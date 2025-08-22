Motociclista queda grave al impactar contra carretón de caballo en Carazo

Con una fractura en la pierna derecha y excoriaciones resultó José Ángel Palacios de 71 años de edad, al impactar la motocicleta placa CZ 12-69 que conducía contra un carretón halado por caballos en que viajaba Santos Efraín Matus García de 53 años.

El accidente de tránsito se registró la noche de este viernes, en el municipio de Jinotepe, en el departamento de Carazo.

Junto a don José Ángel viajaba en la motocicleta María José Aburto Campos, quien resultó con golpes y excoriaciones. Ambos fueron trasladados por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos al hospital Regional Santiago, en tanto, agentes policiales investigan el caso.