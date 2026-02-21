Motociclista queda grave al estrellarse contra un poste en barrio La Primavera, Managua

El motociclista José López resultó gravemente lesionado al impactar contra un poste del tendido eléctrico de donde fue la Danto 11 cuadras al norte, en el barrio La Primavera, distrito seis de Managua, la madrugada de este sábado.

Nuestro cazador de noticias José Dávila, informó que José viajaba con un familiar no identificado, a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, cuando sufrieron el accidente.

Testigos indicaron que tras ver a José López inmóvil, su acompañante se marchó, dejándolo abandonado, por lo que habitantes del sector informaron a las autoridades y trasladaron al lesionado al hospital Alemán Nicaragüense.

Agente de tránsito de la policía realizan las investigaciones del caso para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente, y trasladaron la moto a la unidad policial correspondiente.