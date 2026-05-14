Licor y velocidad cobran la vida de motociclista en Pista Suburbana

A causa de un trauma craneal severo murió Fernando José Ocón Torres, de 28 años, al accidentarse en moto de la entrada al Parque de Ferias dos cuadras al Oeste, en el barrio Marvin Marín, sobre la pista suburbana de Managua.

Managua: Motociclista Ocón choca fatalmente su moto en curva

El cazador de noticias José Dávila informó que el accidente ocurrió a las 4 de la madrugada de este jueves.

Según testigos, Ocón Torres conducía desmangado y en estado de ebriedad, la motocicleta placa M 267 049, cuando perdió el control, impactó contra unos troncos y fue a caer sobre una acera.

Habitantes del sector dijeron que escucharon un fuerte impacto en la calle y al salir de sus casas observaron al joven fallecido boca abajo, en un charco de su misma sangre.

Una cámara de seguridad grabó el momento de la tragedia y se observa a simple vista que al momento de conducir no portaba el casco, el cual quedó a pocos metros del cuerpo junto a la motocicleta.

El cuerpo de Fernando José Ocón Torres fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y luego ser entregado a sus familiares.

