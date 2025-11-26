Motociclista pierde la vida al estrellarse contra camioneta en Matagalpa
De forma instantánea pereció Joser Blandón de 33 años, debido a las graves lesiones que sufrió al estrellarse en motocicleta contra una camioneta Toyota Hilux, este miércoles.
El mortal accidente de tránsito se registró en el sector de Las Minitas en la carretera Matiguás-Rio Blanco, en el departamento de Matagalpa.
Agentes de la Policía Nacional al conocer del accidente se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.
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