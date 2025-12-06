Motociclista perece tras caer ebrio a un desague en San Lorenzo, Boaco

En el hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte el joven Jafet Antonio Hurtado Narváez, de 17 años, una semana después de haberse accidentado en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Boaco.

Pobladores de San Lorenzo informaron que Jafet Hurtado sufrió el accidente el viernes 28 de noviembre a la una de la madrugada en el barrio Corazón de Jesús, por donde viajaba ebrio y a exceso de velocidad en una motocicleta.

Los informantes indicaron que el joven perdió el control de la moto marca Bajaj color rojo placa BO 19-288 y cayó a un canal de aguas pluviales en donde sufrió graves lesiones.

El joven fue atendido por equipos de emergencia y llevado al hospital José Nieborowski de la ciudad de Boaco, pero debido a su estado delicado fue trasladado al hospital Lenin Fonseca, donde falleció.