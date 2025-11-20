Motociclista perece al impactar contra vehículo en carretera Tecolostote-Juigalpa
De forma instantánea falleció Nazer Lorenzo Taleno Jiménez, de 29 años de edad, al impactar en su motocicleta color amarillo con negro, contra el vehículo matrícula BO 14-086 conducido por Calos Suarez.
El mortal accidente de tránsito se registró la noche de este jueves, a la altura del kilómetro 102 de la carretera Tecolostote-Juigalpa.
Tu Nueva Radio Ya conoció que Taleno Jiménez, habitaba en la comarca El Embudo jurisdicción del municipio de San Lorenzo, Boaco, a donde serán trasladados sus restos para ser velados y posteriormente, sepultado.
Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente vial se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones y determinar la responsabilidad de los involucrados.
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