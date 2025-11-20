Motociclista perece al impactar contra vehículo en carretera Tecolostote-Juigalpa

Por Marjourie Robleto
16

De forma instantánea falleció Nazer Lorenzo Taleno Jiménez, de 29 años de edad, al impactar en su motocicleta color amarillo con negro, contra el vehículo matrícula BO 14-086 conducido por Calos Suarez.

El mortal accidente de tránsito se registró la noche de este jueves, a la altura del kilómetro 102 de la carretera Tecolostote-Juigalpa.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Taleno Jiménez, habitaba en la comarca El Embudo jurisdicción del municipio de San Lorenzo, Boaco, a donde serán trasladados sus restos para ser velados y posteriormente, sepultado.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente vial se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones y determinar la responsabilidad de los involucrados.

#Accidentes de Tránsito#Ultima Hora