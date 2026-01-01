Motociclista murió cinco días después de estrellarse ebrio contra un árbol, en Jinotega

En el hospital Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega, falleció Noel Antonio Alfaro Castro, de 29 años, debido a las graves lesiones que sufrió al accidentarse en moto.

El accidente lo sufrió Noel Alfaro, el pasado 25 de diciembre en el empalme de San Marcos, en el municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega.

Cazadores de noticias informaron que Alfaro conducía su moto a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, cuando perdió el control se salió de la vía y se estrelló contra un árbol.

A causa del impacto, el motorizado sufrió trauma craneal severo y trauma cerrado de tórax, siendo llevado inicialmente al centro asistencial de la zona y luego trasladado al hospital departamental donde lamentable falleció.