Motociclista muere al impactar ebrio contra árbol en carretera Nandaime – Jinotepe

El ciudadano Yeriton Ramón Cortez Cruz, de 43 años, falleció de manera inmediata este lunes al accidentarse con la moto que conducía en el kilómetro 59 de la Carretera Panamericana Sur.

La fatalidad ocurrió a las 4 y 40 minutos de la madrugada en la vía que conduce de Jinotepe a Nandaime, donde Cortez Cruz perdió el control de su moto color negro, placa CZ 14-948.

Cazadores de noticias informaron que Cortez Cruz conducía ebrio y a exceso de velocidad lo cual causó que se saliera de la vía e impactara contra un árbol, sufriendo las lesiones que le causaron la muerte.

Al momento del accidente, el motociclista llevaba como pasajero a Marvin Quezada, de 30 años, quien resultó con lesiones de consideración y fue llevado al hospital regional Santiago, de Jinotepe.

Antes del accidente, Yeriton y Marvin habían estado disfrutando de la hípica en el municipio de Santa Teresa, Carazo, donde se quedaron hasta esta madrugada.

El cuerpo de Yeriton Ramón Cortez fue trasladado a la comunidad Barrio Nuevo, ubicada en el kilómetro 58 de la misma carretera Jinotepe-Nandaime donde habitaba para ser velado y posteriormente darle cristiana sepultura.