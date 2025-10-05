Sucesos

Motociclista muere al pasarle camión sobre su cabeza en carretera Masaya-Granada

Por Lila Gar
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un motociclista, de identidad hasta el momento desconocida, murió la tarde de este domingo, al pasarle sobre su cabeza las llantas de un camión, hecho ocurrido en la carretera circunvalación Masaya-Granada.

El motociclista fallecido viste camisa color celeste, chaqueta color verde tierno, pantalón color beige y calcetines color negro.

Las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente están siendo investigadas por la policía, que ya tiene retenido al conductor del camión, cuyo nombre también se desconoce de momento.

Ampliación en breve…

