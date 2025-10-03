Motociclista muere al estrellarse en parte trasera de un camión en Río Blanco, Matagalpa

El joven Yelsin Amador, de 23 años, murió de forma inmediata al accidentarse en motocicleta en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, a las 9 y media de la noche de ayer jueves.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió en la entrada a la circunvalación de la comarca La Ponzoña, kilómetro 193, por donde Yelsin conducía una motocicleta marca Suzuki color negro placa M 309-448.

Debido al exceso de velocidad, el motociclista no pudo guardar su distancia y colisionó por detrás el camión marca Isuzu, color blanco, matrícula RI 12-966, conducido por Carlos José Lagos Blandón, de 49 años.

Al momento del accidente, Yelsin llevaba como pasajera a la joven Maykelin Karina Soza, de 22 años, quien sufrió lesiones de consideración y fue llevada al Centro de Salud Denis Gutiérrez, en Río Blanco.

Testigos dijeron que Carlos José Lagos estaba estacionado a orillas de la carretera con el camión en que trasladaba mariscos de Puerto Cabezas a Managua, cuando sucedió la desgracia.

Aunque los bomberos llegaron al lugar tras recibir una llamada solicitando apoyo, el joven motociclista ya no tenía signos vitales.

Yelsin Amador era originario del municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte, y tenía apenas dos días de haberse ido a vivir a Río Blanco.