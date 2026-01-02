Motociclista grave tras ser impacto por camioneta en La Libertad, Chontales

El joven Yerlin Blandón, fue trasladado en condición crítica de salud al hospital Antonio Lenin Fonseca, luego de que sufrió lesiones de gravedad al ser impactado en moto por una camioneta en La Libertad, Chontales.

El accidente sucedió ayer jueves en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades de la Policía Nacional.

Los familiares del joven indicaron que su condición es muy delicada y se encuentra luchando por su vida, por lo que pidieron a quienes los conocen que oren por su recuperación.