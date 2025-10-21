Motociclista falleció al ser impactado por dos irresponsables camioneros en Ocotal

Las investigaciones realizadas sobre la muerte de Marlon Antonio Rodríguez Pérez, de 29 años, ocurrida la mañana de ayer lunes en la cuesta de Apatoro, en Ocotal, Nueva Segovia, revelaron que fue impactado por dos vehículos pesados.

Marlon Antonio Rodríguez Pérez, de 29 años

Marlon conducía en su preferencia, la moto marca Hero, color azul, placas ES 43-489, cuando fue chocado por el camión marca Internacional, color blanco, matrícula ES 13-694 conducido por Jaime Antonio González, de 67 años, quien le invadió el carril en línea continua.

A causa del impacto, el motociclista perdió el control, cayó en el carril contrario, donde fue impactado por otro camión marca internacional, color blanco, placa NS 12-731 conducido también de forma temeraria, por Allan Romero Arteta, de 20 años, quien también aventajó en línea continua amarilla.

Nuestros cazadores de noticias indicaron que los dos camioneros fueron retenidos por las autoridades para que respondan por la muerte de Marlon Antonio Rodríguez Pérez, quien era un reconocido trabajador oriundo de Quilalí, Nueva Segovia.

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Al momento de la fatalidad, Marlon se dirigía desde la ciudad de Estelí hacia la comarca de Santa Clara, municipio de San Fernando, a realizar labores de mantenimiento eléctrico.

Con la muerte de Marlon Rodríguez se elevaron a 40 las víctimas mortales por accidentes de tránsito en lo que va del año en el departamento de Nueva Segovia.

