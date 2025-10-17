Motociclista fallece y pasajero sufre graves lesiones en colisión contra camioneta, en León

De forma inmediata falleció el joven Yimer Antonio Solís, de 22 años, al accidentarse en moto en la comarca Quebrada Honda, en el sector de la Mina El Limón, en el departamento de León.

Trágico accidente de moto en Quebrada Honda, León

La desgracia vial ocurrió a las 6:30 de la mañana de hoy en el kilómetro 136 en el municipio de Malpaisillo, donde Yimer iba descendiendo una cuesta cuando impactó contra una camioneta que supuestamente le invadió el carril.

A causa de la fuerte colisión, la motocicleta marca Honda color rojo matrícula LE 41375, fue catapultada a un lado de la vía, quedando prácticamente destruida sobre un cerco de alambres de púas.

En la moto iba de pasajero Marcos Antonio Escoto Zeledón, de 24 años, quien sufrió fractura cerrada de fémur derecho y tobillo izquierdo, y fue llevado a un centro asistencial en una ambulancia de la empresa Calibre Mining.

La camioneta marca Toyota, color blanco placas M 348-165, era conducida por Víctor Elimelet Coleman Sánchez, de 23 años, quien resultó ileso.

El fallecido y el lesionado son oriundos del barrio Salinas, del municipio de Telica, departamento de León.



