Motociclista fallece tras sufrir grave lesión en su cabeza en San Fernando, Nueva Segovia

La madrugada de ayer domingo murió el joven Jeffry Javier Torrez, quien resultó con una lesión cerebral al accidentarse en motocicleta hace 7 días en un tramo carretero del municipio de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia.

Trágica muerte de Jeffry Javier Torrez en accidente

Jeffry Javier falleció en el hospital Héroes de las Segovias pese al esfuerzo medico por salvarle la vida, tras accidentarse por manejar en estado de ebriedad el pasado 2 de noviembre.

Ese día, Jeffry Javier manejaba su moto placa NS 16-168 cuando por su borrachera perdió el control y derrapó sobre la vía, golpeándose la cabeza, lo que le provocó la lesión cerebral y su muerte 7 días después.

Jeffry Javier Torrez era originario de la comarca Salamají, en el municipio de San Fernando.

