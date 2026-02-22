Motociclista fallece al estrellarse contra camión en Teustepe

El motociclista Erick José Rivera Pérez, de 30 años, murió la noche del sábado al impactar contra la parte trasera de un camión, en el kilómetro 67 y medio de la carretera a Teustepe, en el departamento de Boaco.

Erick José Rivera Pérez, de 30 año

Cazadores de Noticias informaron que Erick conducía en presunto estado de ebriedad la moto placa BO 12-26 cuando chocó contra el pesado vehículo placa MT 17-685 conducido por Juan Mendoza Membreño, de 19 años.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le causaron una muerte inmediata.

Fatal accidente en carretera Boaco-Managua: un fallecido

Erick Rivera Pérez era originario del barrio La Bombilla, ubicada en el municipio de Boaco, donde fue sepultado por sus familiares.

