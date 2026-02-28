Motociclista ebrio se salva de la muerte al caer desde el puente de San Judas, en Pista Suburbana

Un verdadero milagro le permitió vivir esta mañana al motociclista Denis Alberto López Zavala, de 33 años, quien cayó a 5 metros de profundidad en el puente los “Gemelos”, ubicado de los semáforos del Centro de Salud Edgar Lang, en el barrio San Judas, 5 cuadras arriba.

Tu Nueva Radio Ya conoció en el lugar que Denis Alberto, en estado de ebriedad, se trasladaba a eso de las 6 de la mañana en dirección de Este a Oeste en su motocicleta Génesis color negro placa M 334 051, y al girar en una curva perdió el control e impactó contra el boulevard, saliendo catapultado por más de 4 metros y cayendo en la profundidad del puente.

Según los rescatistas, Denis Alberto López Zavala resultó con fractura en la mano izquierda y golpes, por lo que fue trasladado al hospital Fernando Vélez Páiz.

“Pensamos que se había matado porque el puente es hondo, pero le ayudó un tumulto de basura que amortiguó su caída, llamamos a los bomberos y lo sacaron semi desmayado”, expresó un testigo del accidente.

Agentes de tránsito de la estación III de policía realizan las investigaciones del caso.