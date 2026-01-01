Un motociclista no identificado que además de celebrar con “piquinyuquis” la despedida del año viejo y recibió igualmente este 2026, terminó estrellándose contra el muro de una vivienda a eso de las 6 de esta mañana.

El accidente ocurrió frente al Ceibón de la Cooperativa Parrales Vallejos, donde el motociclista perdió el control por el estado de ebriedad estrellándose contra el punto fijo saliendo catapultado a unos 5 metros, sufriendo fractura en la pierna derecha.

Vecinos del lugar indicaron que milagrosamente no hubo una desgracia mayor, ya que cerca de donde ocurrió el accidente había un grupo de niños jugados.