Motociclista ebrio se estrella contra muro y va parar derecho al Hospital Amistad Japón – Nicaragua de Granada

Con trauma cerrado de tórax resultó Jairo Canales Díaz, de 44 años, al perder el control de su motocicleta e impactar contra un muro de concreto en la comarca La Escoba del municipio de Diriomo, en el departamento de Granada, la tarde de este jueves.

Según cazadores de noticias, Jairo Canales perdió el control de su moto debido al estado de ebriedad en que manejaba. En un primer momento el lesionado fue trasladado al centro de salud de Diriomo y luego remitido al hospital Amistad Japón Nicaragua.

En otra información desde Granada…Tras las rejas de la Policía fue puesto el sujeto Manuel Ríos Peña de 32 años, quien estaba circulado por el delito de robo con intimidación perpetrado contra la señora María González Mena de 45 años.

El sinvergüenza de Manuel Ríos, cuchillo en mano interceptó a doña María y tras amenazarla la despojó de 600 córdobas en efectivo y un teléfono celular, en calle Corrales.

En las próximas horas, el delincuente Manuel Ríos será puesto ante las autoridades competentes.

