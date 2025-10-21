Motorizado ebrio se estrella contra taxi en calle principal de Laureles Norte

Con golpes en distintas partes del cuerpo resultó esta mañana el ciudadano Jonathan Ramón Bonilla Pérez, al accidentarse en moto, bajo efectos del icor.

El accidente ocurrió en la calle principal del barrio Laureles Norte, donde Jonathan Bonilla conducía su moto y debido a la arena en la vía perdió el control y se estrelló contra un taxi.

Pobladores de la zona indicaron que creían muerto a Jonathan Bonilla, pues quedó tendido en la calle sin moverse, sin embargo, luego se dieron cuenta que lo que pasada es que estaba borracho.

Paramédicos de Cruz Blanca llegaron al lugar, y trasladaron a Bonilla Pérez al hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”, para ser atendido por los golpes, pues se quejaba de dolor en una de las rodillas.

