Motociclista ebrio arrolla a tres peatones en Diriamba

Con múltiples lesiones resultaron tres personas (2 mujeres y un varón) al ser impactados por la motocicleta conducida a exceso de velocidad por un sujeto de identidad desconocida que andaba en estado de ebriedad, por el sector de Las Esquinas en Diriamba, Carazo.

Los lesionados son: Liseth Carolina Aragón Narváez de 34 años, quien resultó con posible fractura en el pie derecho y excoriaciones; Luis Manuel Gago de 24, con trauma lumbar y de tórax; y María Luisa Hernández Narváez de 57 con politraumatismo.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendieron en el lugar a los lesionados y posteriormente, los trasladaron al hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde agentes policiales apresaron al conductor de la moto.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Liseth, Luis y María Luisa, acababan de bajar de una unidad de transporte colectivos y se disponían a cruzar la vía, cuando fueron impactados por el irresponsable motociclista.

