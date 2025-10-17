Motociclista desafía correntada de un río y muere ahogado, en León

El ciudadano Óscar Edgardo León, de unos 40 años de edad, murió ahogado este jueves al intentar cruzar en motocicleta un rio crecido por las lluvias en un lugar conocido como La Guilucha, en la comunidad Amatitán, municipio de León.

Testigo del hecho manifestaron que cuando Oscar Edgardo iba cruzando el rio una correntada se lo llevó, siendo encontrado su cadáver una hora después rio abajo.

Oscar Edgardo León trabajaba para la Alcaldía Municipal de León, y su vela se realiza en su casa de habitación ubicada en frente de la antigua estación de ferrocarril.