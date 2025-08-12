Motociclista casi se va con «La Parca» al impactar contra un árbol en Rivas

Al hospital Lenin Fonseca, fue transferido esta madrugada el motociclista Juan Carlos López, por las lesiones craneales que sufrió anoche al accidentarse en Rivas.

El accidente ocurrió en la carretera a la comarca Ostional, municipio de San Juan del Sur, donde Juan Carlos, manejaba su moto a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, estrellándose contra un árbol que no se le apartó.

Fue tal el impacto que López, sufrió trauma craneal severo así como fractura nasal y politraumatismo siendo llevado al hospital primario en San Juan del Sur y luego al regional Gaspar Garcia Laviana, donde luego de ser estabilizado y valorado lo remitieron al centro asistencial capitalino.

