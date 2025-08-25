Ministerio del Interior brinda 132 mil servicios y atenciones en la última semana

La vice ministra del Interior, compañera Carla Salinas, detalló que la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional brindó 42 mil 110 servicios, en tanto los Bomberos Unidos ofrecieron 4 mil 719 atenciones desde sus 228 estaciones a nivel nacional.

Asimismo dijo que la Dirección General de Migración y Extranjería brindó 75 mil 531 servicios, la Dirección General de Atención a Connacionales y Diplomáticos, brindó 3 mil 99 atenciones y la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, ofreció 7 mil 111 servicios.

La Capitana Nelly Alvarado precisó que entre los servicios del Sistema Penitenciario Nacional, están las visitas ordinarias, conyugales y extraordinarias, llamadas telefónicas, compras en comisariato, recepción de paquetes a familiares y actividades del programa “Educa a tu hijo”.

También dio a conocer que los presos y presas están integrados en el tratamiento educativo, alfabetización, primaria, secundaria y universidad, técnico y trabajo penitenciario.

Además, se garantizaron 182 charlas psicoeducativas, conversatorios en materia de prevención de consumo de estupefacientes y actividades de esparcimiento deportivas, recreativas y culturales.

Asimismo, se brindaron 8 mil 982 servicios entre atenciones médicas, psicológicas, diligencias judiciales, desinfección con agua y cloro como medidas preventivas de salud en los centros penitenciarios del país.

Al mismo tiempo, informó que en la escuela penitenciaria Sub comandante Alfonso Quiroz Gómez, un total de 75 compañeros y compañeras se encuentran integrados en el curso de manejo de vehículos de reentrenamiento y adiestramiento, entre otras.

Por su parte, la compañera María Tercero explicó que la Dirección General de Bomberos Unidos desarrolló labores fundamentales para la protección de la vida y bienes de las familias nicaragüenses y otras nacionalidades.

Entre las labores efectuadas se encuentran visitas a los hogares y tramos de mercados, inspecciones eléctricas, revisión de planos y peritaje, protección a eventos públicos, se atendieron 722 llamadas de la población, por cortocircuito y fuga de gas licuado de petróleo, atención pre hospitalaria y traslado de pacientes.

También se realizó rescate de personas y animales, erradicación de abejas africanizadas, recuperación de cadáveres y búsqueda de personas e inspecciones a zonas vulnerables, además de atender y controlar 57 incendios a nivel nacional.

Mientras tanto, la sub comisionada Yahosca Mejía, expuso que de los servicios de la Dirección General de Migración y Extranjería, 69 mil 168 fueron atenciones a ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades “que entraron y salieron del país”.

“Se emitieron además 6 mil 353 documentos migratorios y de extranjería, documentos como residencias nuevas, renovaciones, prórrogas de estancia, visas de salida, visas de ingreso, carnets de residencia, pasaportes y certificados de movimientos migratorios”, agregó.

El compañero Carlos Artola compartió que la Dirección Consular prestó sus servicios como trámites de pasaportes ordinarios de connacionales a través de las representaciones consulares de Nicaragua.

Finalmente, la compañera Jennifer Amador informó que la Dirección Nacional de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro brindó 5 mil 577 atenciones a agentes extranjeros, Un mil 549 atenciones en el registro de Organismos Sin Fines de Lucro, y cinco atenciones en el registro de promotores, productores y organizadores de actividades y artísticas públicas.

El MINT también dio a conocer que han recibido 587 solicitudes de atención de manera presencial y 350 a través del portal web.

