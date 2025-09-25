Mientras sacaban ahogado a «Sumo» en Chinandega, rayo deja grave a joven que estaba de miranda

Una doble tragedia conmocionó al municipio de Villanueva, Chinandega, ayer miércoles cuando la recuperación del cuerpo de un hombre que se ahogó en un río, coincidió con un incidente que dejó a un joven gravemente herido por un rayo.

Tragedia en Villanueva: ahogado en río y herido por rayo

Pobladores y autoridades locales lograron recuperar el cadáver de Albert Varela, conocido como “El Sumo”, quien había desaparecido el día anterior en el Río Hato Grande mientras realizaba labores de pesca.

La preocupación de los familiares y vecinos se confirmó al encontrar su cuerpo sin vida.

Mientras se desarrollaban las labores de búsqueda y recuperación del cadáver, un rayo impactó cerca del puente de Hato Grande, afectando a Diomar Uriel Rodríguez Mendoza, de 19 años.

El joven, quien se encontraba en el lugar como espectador, fue alcanzado por la descarga eléctrica, resultando con lesiones que lo dejaron en condición crítica.

Rodríguez Mendoza fue trasladado de inmediato al Centro de Salud de Villanueva y, posteriormente, remitido al Hospital Mauricio Abdalah en Chinandega debido a la gravedad de sus heridas.

