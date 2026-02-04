Microbús atropella y deja lesionados a par de motociclistas en semáforos de La Quinta Nina

Dos motociclistas resultaron con lesiones de consideración al ser atropellados por un microbús en los semáforos de Quinta Nina, Distrito Cuatro de Managua.

Nuestro cazador de noticias José Dávila, informó que los lesionados son Dylan Javier Vega Gámez, de 24 años, quien conducía la moto Génesis placa M 293 -064, y Lener Alexander González, de 25, quien manejaba la Pulsar matrícula M 326-210.

Según testigos los muchachos circulaban de Este a Oeste en sus motos y al bajar la velocidad para esperar el cambio de luz en los semáforos, fueron impactados por el microbús Toyota blanco, cuyo conductor aceleró la marcha para huir.

“Los dejó tirados en el pavimento irresponsablemente”, expresó el testigo, Manuel Rivera.

Del fuerte impacto, uno de los motociclistas fue a parar a casi 40 metros sobre la acera.

Los lesionados fueron atendidos por los Bomberos Unidos quienes los trasladaron al hospital Manolo Morales.