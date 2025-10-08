Meten presos a 5 sujetos que participaron en violentos enfrentamientos en Reparto Schick

Por lo menos cinco sujetos fueron capturados por la Policía Nacional luego de verse involucrados en una serie de ataques a viviendas y enfrentamientos callejeros registrados en las calles del Reparto Schick, en Managua, la noche del domingo.

Capturan a cinco implicados en disturbios en Managua

Según fuentes extraoficiales, otros diez antisociales ya fueron plenamente identificados y están siendo buscados para su captura y ser puestos a la orden de las autoridades competentes.

Durante los disturbios, los participantes causaron zozobra entre los pobladores del sector al lanzar piedras contra diferentes casas y negocios, además de efectuar disparos con armas de fuego, acciones que alteraron la tranquilidad de la zona.

La Policía continuará desplegada de forma permanente en los barrios del reparto Schick para garantizar el orden y prevenir nuevos hechos de violencia.