martes, septiembre 23, 2025
Sucesos

Media docena de delincuentes fueron capturados en Masaya durante la semana

Por Jhonny Martínez
Entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre, la Policía Nacional arrestó a seis sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

Entre los detenidos se encuentran un sujeto que cometió un robo con violencia en Niquinohomo, otro que asaltó a una persona en Masatepe y cuatro que realizaron robos con fuerza en los municipios de Masaya y Nindirí.

Durante la semana la Policía también recibió denuncias por un robo con intimidación, tres robos con fuerza y un robo con violencia.

La institución reafirmó su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y brindar bienestar a las familias y comunidades.

