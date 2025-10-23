Mecánico matagalpino muere en Estados Unidos al caerle encima el carro que reparaba

El mecánico nicaragüense Víctor Manuel Castellón, de 49 años, originario de Matagalpa, murió ayer al caerle encima un vehículo que reparaba, hecho ocurrido en Nebraska – Estados Unidos.

El compatriota Castellón tenía 4 años de vivir en Estados Unidos, y como era mecánico, instaló un taller en el lugar que residía, donde atendía a sus clientes.

El trágico hecho sucedió al fallar los embanques en que Víctor Manuel tenía suspendido un carro, mientras arreglaba algo en la caja de transmisión.

La familia del matagalpino Víctor Manuel Castellón esta pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo a la tierra que lo vio nacer. Si usted quiere ayudar puede llamar al número celular 8856-0423, para mayores detalles.