Matrimonio es atacado por enjambre de abejas africanizadas en Villa Flor Sur, Managua

A emergencias del hospital Alemán Nicaragüense fueron trasladados William Sequeira y su esposa Azucena Jirón, de entre 60 y 65 años, tras ser atacados por un enjambre de abejas africanizadas, la tarde de este lunes, en circunstancias aún desconocidas.

Cazadores de noticias, informaron a Tu Nueva Radio Ya, que don William y Azucena estaban afuera de su vivienda ubicada de la Iglesia Católica, una al sur, media abajo, cuando sufrieron el violento ataque.

Gracias al rápido actuar de miembros de los Bomberos Unidos, el matrimonio fue trasladado al hospital, donde los médicos hacen todo lo posible por salvarles la vida. Tu Nueva Radio Ya conoció que doña Azucena, es de profesión enfermera, pero ya está jubilada