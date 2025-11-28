Matan a «El Raquetero» en una callejón del barrio 18 de Mayo en Managua

Roger Carlos Lindo Rivas, de 25 años de edad, alias “El Raquetero”, falleció a consecuencia de 4 estocadas en distintas partes del cuerpo, asestadas en el callejón El Caserío, ubicado en el barrio 18 de Mayo, distrito V de la ciudad de Managua.

Denisse Castillo Urbina, de 18 años, novia de Lindo Rivas, lo trasladó al hospital Manolo Morales Peralta, donde los médicos ya no podían hacer nada por su salud.

Datos preliminares del homicidio, indican que el delincuente “El Zorro”, es quien hundió varias veces el cuchillo en la humanidad de Roger Carlos Lindo Rivas.

También mencionan a los involucrados, “El Chino Norlan”. La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso, y el cuerpo de Roger Carlos Lindo Rivas, alias “El Raquetero”, fue llevado al Instituto de Medicina Legal.