Más de 18 mil estudiantes palestinos han sido asesinados en Gaza y Cisjordania

Al menos 18 mil 651 estudiantes han sido asesinados y otros 29 mil han resultado heridos en Gaza y Cisjordania desde la agresión israelí iniciada en octubre 2023.

Según cifras difundidas por la Agencia de Noticias Palestina (WAFA), solo en la Franja de Gaza el número de escolares asesinados por la ocupación supera los 18.508 y los lesionados alcanzan los 28.142. En Cisjordania, en tanto, se registraron 142 estudiantes muertos y 972 heridos.

El balance oficial también señala que al menos 972 docentes y trabajadores del sector educativo perdieron la vida, mientras que otros 4 mil 538 resultaron heridos y 199 fueron detenidos en los dos territorios.

En cuanto a la infraestructura, 172 escuelas públicas fueron reducidas a escombros en Gaza, junto con 63 instalaciones universitarias.